رئيسة الوزراء البريطانية تستقيل من رئاسة حزب المحافظين

قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها من زعامة حزب المحافظين، بعد فشلها في سحب بلادها من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت "اللجنة 1922" التي تتألف من البرلمانيين عن حزب المحافظين أنها تبادلت الرسائل مع ماي بهذا الشأن.
ولفتت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء إلى أن "خلال الفترة المتبقية لها في منصبها ستعمل ماي على جدول الأعمال الداخلي الذي هو في صدارة اهتمامها أثناء رئاستها للحكومة".
يذكر أنه "من المتوقع أن يختار حزب المحافظين زعيمه الجديد في أواخر تموز المقبل. وحتى ذلك الوقت ستواصل ماي أداء مهام رئيسة الوزراء.
وتجدر الإشارة إلى أن تيريزا ماي (62 عامًا) تولت قيادة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة في تموز 2016، وفازت في الانتخابات البرلمانية عام 2017.
وعلى خلفية فشلها في تمرير الاتفاق حول شروط "بريكست" في البرلمان البريطاني، أعلنت ماي في 24 ايار الماضي عن استقالتها من قيادة الحزب ومنصب رئيسة الوزراء اعتبارًا من 7 حزيران.
وستؤدي ماي مهامها حتى انتخاب زعيم جديد للحزب، يتولى رئاسة الحكومة وهي عملية من المتوقع أن تستغرق ما يقارب الشهرين.
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