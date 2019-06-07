الجزيرة: محكمة أميركية ترفض الإفراج عن جورج نادر مستشار ولي عهد أبو ظبي السابق

أفادت قناة "الجزيرة بأن "​محكمة​ أمبركية رفضت الإفراج المشروط عن المستشار السابق لولي عهد ​أبو ظبي​ ​جورج نادر​". وكانت محكمة فدرالية في ولاية ​نيويورك​ الأميركية قد امرت منذ يومين بترحيل رجل الأعمال اللبناني جورج نادر مستشار ولي عهد أبو ظبي إلى محكمة فدرالية بولاية فرجينا على خلفية تهم تتعلق بحيازة ونقل مواد إباحية للأطفال.

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