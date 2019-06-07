ترامب: وكالة "ناسا" لا ينبغي أن تتحدث عن تنظيم رحلات سياحية إلى القمر

أكد الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​ أن "وكالة "ناسا" للفضاء، لا ينبغي أن تتحدث عن تنظيم رحلات سياحية إلى ​القمر​، وذلك بالنظر إلى الأموال التي تنفق، ولأن ​الولايات المتحدة​ فعلت ذلك قبل 50 عاما"، مشيراً إلى أنه "يجب أن تركز "ناسا" على الأشياء الأكبر بكثير التي نقوم بها، بما في ذلك الأبحاث المتعلقة بكوكب ​المريخ​ وكذلك في مجالات الدفاع والعلوم".

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