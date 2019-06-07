استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين ايران وطاجيكستان

أفادت وكالة انباء فارس الإيرانية بأن "الرحلات الجوية المباشرة بين ​طاجيكستان​ وإيران استؤنفت"، موضحة أن "​طائرة​ تابعة لشركة "وارش ايرلاينز" التابعة للجمهورية الاسلامية ال​ايران​ية، أقلت 90 راكبًا من مشهد الى دوشنبه، ونقلت عشرات الاشخاص الآخرين من دوشنبة الى مشهد".

وذكرت الوكالة أن "أغلب ركاب هذه الرحلة الجوية هم من رجال الأعمال والموظفين والدبلوماسيين، والأشخاص الذين زاروا اقربائهم في ايران.

ويأتي استئناف الرحلات الجوية لشركة "وارش ايرلاينز" في حين توقفت الرحلات الجوية المباشرة منذ ثمانية اشهر بين البلدين، وكان المسافرون الطاجيك والايرانيون مضطرون للقيام بهذه الرحلات بشكل مباشر عبر بلد ثالث ك​تركيا​ ودبي.

وكانت هذه الرحلات الجوية تسير بواقع مرتين في الاسبوع، وكانت تنفذها شركتا "آسمان" الايرانية و"طاجيك اير" الطاجيكية، ولكن أوقفت هاتان الشركتان رحلاتهما الجوية لأسباب اقتصادية أحدهما قبل ثمانية أشهر والاخرى قبل خمسة أشهر.

وتعتبر شركة "وارش اير لاينز" بديلا لشركة "آسمان"، للقيام برحلات جوية مباشرة الى طاجيكستان، وهي شركة تابعة للقطاع الخاص الايراني، وقد بدأت نشاطها حديثا.