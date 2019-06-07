إعتقال شخص للإشتباه بتخطيطه لارتكاب اعتداء في نيويورك

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نيويورك: أفادت وسائل إعلام عدة أن شرطة نيويورك اعتقلت الخميس رجلا مناصرا للجهاديين، للاشتباه بتخطيطه لارتكاب اعتداء في حي تايمز سكوير في نيويورك، على أن يمثل أمام القضاء الجمعة.

وأوضح المصدر نفسه أن الشرطة كانت تخضع المشتبه به للمراقبة، واعتقل بينما كان يحاول شراء سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

وتبين من مراقبة اتصالاته أنه كان ينوي مهاجمة سياسيين في نيويورك وواشنطن قبل ان يقرر التركيز على حي تايمز سكوير. وهو يتحدر من حي كوينز في نيويورك.

وأفادت وسائل إعلام أميركية عدة نقلا عن مصادر في التحقيق، أن المشتبه به كان يتحرك بمفرده على ما يبدو، ولم يكن على وشك ارتكاب اعتداء لدى القبض عليه، لكن تصرفاته كانت تبرر توقيفه.

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وأكد مصدر قضائي توقيفه الخميس، وأفاد بأنه سيعرض على قاض الجمعة.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس أحالت شرطة نيويورك السائل على مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" في نيويورك. ولدى الاتصال به رفض التعليق.

ويعتبر حي تايمز سكوير من أبرز المعالم السياحية في مدينة نيويورك، وسبق أن تعرض لهجمات او كان هدفا لمخططي هجمات.

ففي عام 2017 صدم ريتشارد روخاس بسيارته حشدا من الناس في تايمز سكوير ما أدى الى مقتل امرأة واصابة 22 شخصا بجروح. وفي التحقيق معه تبين أنه جندي سابق ولا علاقة له بالتيارات الجهادية.

وفي عام 2016 اعتقل ثلاثة أشخاص كانوا ينوون زرع متفجرات في تايمز سكوير وفي مترو نيويورك، قبل أن يقوموا بفعلتهم.