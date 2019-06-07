محافظ المنيا: تعليمات صارمة بمنع توقيف سيارات توزيع أسئلة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

شدد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على ضرورة التعامل المنضبط مع امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في المحافظة يوم غد السبت، وذلك من كافة الجوانب التنظيمية أو التأمين.

وأكد المحافظ على ضرورة تتبع مسارات سيارات مندوبي توزيع الأسئلة المكلفين باستلام مظاريف الأسئلة من مركز التوزيع بالمديرية إلى مواقع اللجان، للتأكد من عدم التوقف والنزول منها لأي سبب.

وكلف المحافظ مديرية الصحة بالاستعداد التام بسيارات الإسعاف وكل المستلزمات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية، لمواجهة أي طارئ، بالتنسيق مع التأمين الصحي.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة عليا تختص بتقدير المواقف والأزمات التي قد تحدث قبل وأثناء الامتحان ووضع خطط تأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان.

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ووجه محافظ المنيا تكليفات إلى وكيل وزارة التعليم محمد عزب باستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة، لافتًا إلى انها يجب أن تظل على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة، للإبلاغ عن أية أحداث، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، لتوفير أماكن المعيشة للمراقبين الوافدين مع توفير كل سبل الإعاشة لهم.

وشدد المحافظ على عدم ترك باب اللجنة "المدرسة" مفتوحا وعلى مدير المديرية ومديري الإدارات توفير وسيلة الغلق، وأن تكون المفاتيح نسخة واحدة مع رئيس اللجنة شخصيا على أن يظل باب اللجان مغلقا حتى نهاية فترة الامتحان وعدم فتح الباب ما بين الفترتين وأن يمنع وجود التليفون المحمول أو أية أجهزة رقمية داخل اللجان.

وأكد ضرورة منع تواجد أي شخص داخل اللجان مهما كان مسماه أو صفته الوظيفية ولأي سبب من الأسباب وعدم السماح بدخول اللجان إلا له ومدير التعليم أو لجنة من الوزارة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم غد السبت في 80 لجنة بمحافظة المنيا، تستقبل 32 ألف و400 طالب.