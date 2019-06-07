باكستان: مقتل وإصابة 8 عسكريين في انفجار عبوة ناسفة بإقليم وزيرستان الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد (أ ش أ)
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 3 ضباط وجندي وإصابة 4 جنود آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في إقليم وزيرستان الشمالي.
ونقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية، اليوم الجمعة عن بيان لمكتب العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، قوله إن إرهابيين استهدفوا مركبة عسكرية بعبوة ناسفة على الطريق في إقليم وزيرستان الشمالي، ما نتج عنه مقتل 3 ضباط وجندي واحد وإصابة 4 جنود آخرين.
وأشار البيان إلى أن هذه المنطقة هى نفسها التي أجرت فيها القوات عمليات بحث عن مشتبه بهم، واعتقلت عدداً منهم في وقت سابق.
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