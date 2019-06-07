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عزل مسؤولين أتراك قبل أسابيع من إجراء الإنتخابات

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أعلنت السلطات في تركيا أنها عزلت 13 مسؤولا في اللجنة العليا للانتخابات، وذلك قبل نحو 3 أسابيع من انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، كبرى المدن التركية.

 

وأفادت صحيفة "حرييت" التركية، مساء أمس الخميس 6 جوان 2019، بأن السلطات فتحت تحقيقا تأديبيا مع هؤلاء المسؤولين، بعد مزاعم بشأن تورطهم في "مخالفات"، وقعت أثناء الانتخابات الأولى في بلدية إسطنبول التي تمت أواخر مارس الماضي.

 

وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري الحاكم، أكرم إمام أوغلو، قد هزم منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، المقرب من الرئيس، رجب طيب أدروغان، في انتخابات المدينة التي أجريت في 31 مارس الماضي.,

 

لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم رفض الاعتراف بالنتيجة، وبذل محاولات جبارة لإلغاء النتائج.

 

وأمرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، مطلع ماي بإعادة انتخابات إسطنبول، بعدما قالت إنها توصلت إلى وجود " عشرات الانتهاكات" بشأن طريقة تشكيل الفرق المسؤولة عن مراكز الاقتراع.

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وأثار الأمر موجة انتقادات دولية واسعة، فيما أكدت المعارضة التركية ثقتها بالفوز في انتخابات الإعادة في 23 جوان الجاري.

 

وقالت السلطات التركية إنها اكتشفت وجود صلة بين "منظمة إرهابية" ومسؤولين في مكاتب الاقتراع بإسطنبول.

 

وتوصل المحققون الأتراك إلى أن 43 من المسؤولين الانتخابين المئة الذين خضعوا للتحقيق، كانوا يقيمون اتصالات مع شبكة الداعية، فتح الله غولن، العدو اللدود لأردوغان، الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء "المحاولة الانقلابية الفاشلة" في جويلية 2016.

 

 

 

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