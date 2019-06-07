مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج «كساء فرحتكم فرحتنا» فى محافظات اليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال

الإنسانية، كسوة العيد فى محافظتى البيضاء والجوف باليمن.

وجرى توزيع كسوة العيد وألعاب على 24.000 طفل من المتضررين والنازحين فى مدينة البيضاء ومديريات ذى ناعم، والزاهر، والصومعة رداع، وأقيفة، ومكيراس صباح، والرياشية، والسوادية، والطفة،

التابعة لمحافظة البيضاء.

كما وزع المركز 24.000 كسوة للمتضررين والنازحين فى مناطق الحزم، والمنطقة الشرقية، والغيل، والمصلوب، والمتون، والحلق، وعائض السليل، واللوز، التابعة لمحافظة الجوف.

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كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال

الإنسانية حملة لتوزيع كسوة العيد «كساء فرحتكم فرحتنا» فى مديريات المعلا وكريتر والمنصورة والشعب بمحافظة عدن.

وسيجرى توزيع 1890 كسوة عيد و1890 هدية على الأطفال والأسر الفقيرة ومعيلات الأسر والأيتام، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة والنازحين.

ويأتى ذلك فى إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التى تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني.