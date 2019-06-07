العيدية تتصدر المشهد.. والذبائح فى كل مكان

مع بداية عيد الفطر، يتحول المناخ العام فى الكويت من الوقار والهيبة إلى احتفالات عظيمة، تستمر الاحتفالات لمدة ثلاثة أو أربعة أيام على التوالي، على الرغم من كون اليوم الأول هو الأكثر أهمية. ويعتبر وقت «للبدايات الجديدة»، وغالبا ما يغفر للمظالم السابقة فى هذا الوقت، كما يتم تنظيف المنازل بشكل كامل وتزيينها بأضواء ولوحات تقول عيد مبارك (عيد سعيد). كما تلبس الملابس الجديدة، أو على الأقل يتم غسل الملابس القديمة وارتداؤها قبل التوجه إلى المسجد للصلاة وسماع «الخطبة».

وقبل دخول المسجد، يقدم المصلون «زكاة الفطر»، وهى مساهمة خيرية تمنح عادةً فى شكل طعام، والتى تذهب إلى الفقراء والمحتاجين.

كما يتبادل أفراد الأسرة فى المنزل والأصدقاء والعائلة فى كثير من الأحيان إعطاء الهدايا لبعضهم البعض، ولكن الأكثر شيوعًا هو منح «العيدية»، أى هدية على هيئة مبلغ من المال من كبار السن للأطفال.

ويشجع الأطفال حتى على الطرق على أبواب الجيران قائلين «عيد مبارك!» آملين فى الحصول على بعض العيديات الإضافية.

ويتم ذبح الحملان والحيوانات الأخرى بأعداد كبيرة فى عيد الفطر، إلى جانب هذا الطقس يعبر عن التضحية، فإنه يضع كميات إضافية من الطعام على المائدة.

وكما فرض الصيام خلال شهر رمضان، فإنه قد حرّم أثناء العيد، لذلك سيحتفل الجميع بتناول الولائم والمآدب.

يبدأ اليوم وجبة فطور صغيرة حلوة عادة ما تشمل التمر، ويستكمل بعد العودة من المسجد، بتناول غداء كبير مع الأسرة، وتتبقى دائمًا

بعض البقايا، أو حتى تم عمل وليمة جديدة كاملة، لتناولها فى وقت العشاء.

وللعيد المبارك فى الكويت سواء كان قديما أم حديثا مذاقه الخاص ورونقه المميز، فهو يلم شمل الأهل والأحباب ويبعث للعيد فى الكويت مذاقا خاصا ورونقا مميزا، فهو يلمّ شمل الأهل والأحباب ويبعث الفرحة والسعادة بين الصغار والكبار، ويرسل الحب والوئام ويزيل الحزن والخصام.

وفى الكويت قد تختلف فرحة ومظاهر الاحتفال بعيد الفطر السعيد من منطقة الى أخرى، وتحديداً بين مناطق إقامة المواطنين، ومناطق المقيمين، ويعود ذلك الى اختلاف الثقافات والعادات والتقاليد، خصوصاً ان الكويت تحتضن العديد من الجاليات العربية والأجنبية. ولكن تبقى عفوية العيد وفرحة الاحتفال به موجودة عند الجميع مهما اختلفت طرق الاحتفال.

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وتشهد الأسواق فى الكويت انتعاشاً كبيراً قبل أيام من العيد، يبلغ ذروته مع حلوله، فى حركة بيع وشراء ازدحمت خلالها المولات التجارية والأسواق الشعبية بالمتسوقين لشراء الملابس الجديدة والحلويات ومستلزمات العيد الأخرى، فى ما يشبه كرنفالاً احتفالياً يحرص كثير من المواطنين والمقيمين على المشاركة فيه.

وعلى رغم التطور الذى حصل فى الكويت بعد ظهور النفط والتغير الذى طرأ على المجتمع ودخول بعض العادات الدخيلة عليه، لا يزال المجتمع محافظاً على بعض التقاليد والطقوس التى

كانت قائمة فى الماضي، ومنها «العيدية» التى تعتبر من اهم مظاهر الاحتفال بالعيد، بخاصة للأطفال. وهذا تقليد قديم متوارث عبر الأجيال هدفه اشاعة البهجة فى النفوس والتعبير عن المحبة، ويقضى بإعطاء الأهالى ابنائهم عيدية تكون غالبا مبلغاً من المال.

وتُعد سوق المباركية التراثية قبلة للجمهور خلال ايام عيد الفطر، إذ تغصّ مطاعمها بالرواد، بخاصة من كبار السن والمخضرمين، كما تستقطب السياح خصوصاً من دول منطقة الخليج العربي، لتمضية اجازة العيد والتبضع من محالها التراثية.

وتعيش الكويت طوال أيام عيد الفطر المبارك أجواء فنية خاصة، مع إقامة حفلات غنائية يحييها ألمع نجوم الأغنية فى الخليج والعالم العربي، وتجذب إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتقام غالباً فى قاعات كاملة الخدمات فى الفنادق الكبرى.

ومع التطور فثمة فروق بين العهدين بالنسبة للاحتفال بالعيد، ففى الماضى كانت اهتمامات واستعدادات الناس مختلفة خاصة قبيل العيد، حيث كانوا يحتفلون به أولا فى البيوت مع الأهل والأقارب، والصغار يتجمعون فى الفريج «الحي» يأخذون العيدية ويمرون على بيوت الأهل، وهم مبتهجون بملابسهم الجديدة.

ويستعد أصحاب الديوانيات، خاصة التجار بتجهيز الأكلات وهى ريوق العيد «أى إفطار العيد» يفرشون الديوانية ويصنعون الأكل المكون من العيش ومرق اللحم والخضار ويدعون أبناء ورجال الحى للأكل، وبعضهم كانوا يفرشون أمام المساجد ويضعون الأكل لمن يحضر ومن يريد الأكل فلا فرق عندهم بين المواطن وغيره، الجميع يأكل ريوق العيد.

وحاليا اختلفت مظاهر الاحتفالات ورغم عدم وجود اهتمام به من قبل البعض، إلا أنه لا يزال له رونقه والفرحة به هى نفسها مع تباين طفيف.

والكل حاليا يحرصون يوم العيد على الذهاب لأماكن مختلفة، فمنها الترفيهية والحدائق العامة والمتنزهات التى يكون للأطفال النصيب الأوفر من الاستمتاع بها، والبعض الآخر يحتفل به فى المطاعم الفاخرة، لتناول وجبة الإفطار التى امتنع عنها لمدة 30 يوماً.