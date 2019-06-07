بدأت رسميا حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، قبل أسبوعين من الاقتراع المقرر في 22 يونيو لتوطيد الديموقراطية في هذا البلد الكبير من غرب إفريقيا. وسُمح للمرشحين الستة المعلنين لخلافة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي تنتهي ولايته الثانية في أغسطس، ولا يحق له الترشح من جديد، بعقد تجمعات انتخابية، اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة. وينتمي خمسة من المرشحين للمعارضة وهم المعارض التاريخي محمد ولد مولود، ورئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، والناشط في مكافحة العبودية بيرام ولد اعبيدي، والصحفي كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي الوافي، وسيتواجهون مع مرشح الحزب الحاكم لهذه الانتخابات هو محمد ولد الشيخ محمد أحمد، رفيق درب الرئيس.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 مرشحين في الانتخابات الرئاسية الموريتانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.