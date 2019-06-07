المعلمي يحمل إيران مسؤولية استهداف ناقلات النفط

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك لمندوبي الدول الثلاث، عقب إحاطة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت 4 ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة، "إن المسؤولية تقع على عاتق إيران".
وحث السفير المعلمي، مجلس الأمن على التعامل مع الوضع ومع المتورطين في الهجمات بالتعبير عن إرادة المجتمع الدولي بأن لا يقف مكتوفاً حيال تصرف كهذا.
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