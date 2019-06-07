وكانت وزارة وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" قد أمهلت أنقرة حتى 31 يوليو للعدول عن صفقة الصواريخ الروسية، وأبلغت تركيا أنها تنوي إلغاء شراء صفقة طائرات "إف - 35" المقاتلة إذا مضت الحكومة التركية قدما في شراء المنظومة الروسية.
ويتعين على جميع العسكريين الأتراك المرتبطين ببرنامج الطائرات "F-35" مغادرة الولايات المتحدة بحلول نهاية ذلك الشهر.
كما ورد في رسالة شاناهان إلى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنه لن يتم السماح لتركيا بتسلم آخر دفعة من طائرات "إف - 35" كانت اشترتها، والتي تضم 4 طائرات.
وأصدر الكونجرس العام الماضي قانونا باسم "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" والذي ينص على فرض عقوبات على دول ثالثة وشركات قامت بالتعاون مع مؤسسات وهيئات لها علاقة بوزارة الدفاع الروسية، واستخبارات موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-قانون مكافحة أعداء أميركا يمهل أنقرة حتى 31 يوليو للعدول عن صواريخ S 400 الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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