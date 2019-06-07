عاجل-قانون مكافحة أعداء أميركا يمهل أنقرة حتى 31 يوليو للعدول عن صواريخ S 400 الروسية

أكد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، باتريك شاناهان، أن هناك توافقا بين الحزبين في أميركا، الجمهوري والديمقراطي، على فرض عقوبات قاسية ضد تركيا بسبب رغبتها في إمضاء صفقة شراء منضومات دفاع s 400 الصاروخية الروسية، وذلك تحت قانون ما يعرف بـ"مكافحة أعداء أميركا"، لافتا إلى أن الطلبة الأتراك لن يستطيعوا إكمال دوراتهم التدريبية على قيادة مقاتلات F-35 الأميركية بحلول 31 يوليو.

وكانت وزارة وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" قد أمهلت أنقرة حتى 31 يوليو للعدول عن صفقة الصواريخ الروسية، وأبلغت تركيا أنها تنوي إلغاء شراء صفقة طائرات "إف - 35" المقاتلة إذا مضت الحكومة التركية قدما في شراء المنظومة الروسية.

ويتعين على جميع العسكريين الأتراك المرتبطين ببرنامج الطائرات "F-35" مغادرة الولايات المتحدة بحلول نهاية ذلك الشهر.

كما ورد في رسالة شاناهان إلى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنه لن يتم السماح لتركيا بتسلم آخر دفعة من طائرات "إف - 35" كانت اشترتها، والتي تضم 4 طائرات.

وأصدر الكونجرس العام الماضي قانونا باسم "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" والذي ينص على فرض عقوبات على دول ثالثة وشركات قامت بالتعاون مع مؤسسات وهيئات لها علاقة بوزارة الدفاع الروسية، واستخبارات موسكو.