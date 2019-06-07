الشرطة السودانية تتراجع وتؤكد إحباط محاولة تهريب البشير من السجن

الخرطوم (وكالات)

أكدت الشرطة السودانية في بيان لها، الجمعة، تعرض سجن كوبر حيث يقبع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير مع العشرات من رموز نظامه، لمحاولة اقتحام، مشددة على أن أي اعتداء على مقار الأمن لن يجد إلا الحسم ضمن القانون.

وجاء تصريح الشرطة بعد وقت وجيز من نفيها أنباء تحدثت عن محاولة اقتحام «سجن كوبر» بالخرطوم بحري، وقالت في بيان سابق إن هذه الأنباء «عارية عن الصحة».

وفي معرض إيراد تفاصيل ما حدث، أوضحت في بيانها أن بعض الفئات الخارجة على القانون والمتفلتين المنتفعين من الوضع الراهن حاولوا أن يستغلوا الظرف باستهداف مقار وأقسام الشرطة في العاصمة وبعض الولايات، وقاموا بمحاولات لحرقها وإتلافها وإفراغ الحراسات من المتهمين، ونهب المعروضات والأمانات وحرق السجلات، وإطلاق الإشاعات، فضلاً عن محاولة اقتحام سجن كوبر وإطلاق سراح رموز النظام السابق.

كما حذرت الشرطة من أن هذا المسلك يعد مؤشراً خطيراً وإهداراً لسيادة وحكم القانون، وبالتالي يوقع كل من يشارك فيه تحت طائلة القانون.إلى ذلك، شددت على أن عناصر الشرطة المناط بهم حراسة المواقع والأقسام يقومون بواجبهم لجهة إنفاذ القانون وحراسة المتهمين والتحفظ عليهم في الحق العام والخاص حتى يتم تقديمهم للعدالة. وأكدت أن أي محاولة للمساس بهذه المقار ستواجه بالحسم التام. كما أشارت إلى أن تكرار هذه المحاولات والتعدي على أقسام الشرطة لن تجد إلا الحسم والتصدي بما يكفل إنفاذ القانون. وختمت مؤكدة أنه سيتم ملاحقة المتهمين في مثل هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة.