فرار مليون مهاجر فنزويلي منذ نوفمبر

أفادت الأمم المتحدة الجمعة، أن نحو 3.3 ملايين شخص فروا من فنزويلا منذ نهاية 2015، بينهم مليون مهاجر منذ نوفمبر الفائت، لافتة إلى أنها أوفدت الممثلة أنجيلينا جولي إلى الحدود الكولومبية، لتقييم كيفية التعامل إنسانياً مع هذا النزوح.

وقالت المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية ومنظمة الهجرة الدولية في بيان مشترك، إن "وتيرة الخروج كبيرة".

وأحصت المنظمات المتخصصة في الأمم المتحدة وجود أربعة ملايين فنزويلي في الخارج، بينهم 695 ألفاً هجروا البلاد قبل "نهاية 2015".

وتشهد فنزويلا منذ أشهر أزمة سياسية خطيرة في ضوء الصراع بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارض خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، واعترفت به نحو خمسين دولة.

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وتعاني البلاد ايضاً أزمة اقتصادية خانقة مع حظر نفطي وعقوبات مالية فرضتها واشنطن، في محاولة لإجبار مادورو على التنحي.

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وأوفدت الممثلة الأميركية أنجيلينا جولي، سفيرة النيات الحسنة لدى المفوضية العليا للاجئين، الجمعة إلى الحدود الكولومبية مع فنزويلا، في مهمة تستمر يومين، وتهدف إلى تقييم كيفية التعامل الإنساني مع نزوح الفنزويليين.