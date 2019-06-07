"الهلال" يروي ظمأ "الضليعة" في حضرموت

حضرموت (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات الإغاثية الرامية للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن ومساعدتهم على تجاوز الصعاب والأوضاع الاستثنائية التي يمرون بها جراء الانقلاب الحوثي.

وسارعت الهيئة إلى تبني مبادرة عاجلة من أجل إغاثة أبناء مديرية «الضليعة» في محافظة حضرموت الذين يعانون صعوبة في توفير وتأمين المياه الصالحة للشرب جراء انعدام مشاريع المياه في هذه المديرية النائية.

وسيرت الفرق الإغاثية التابعة للهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت نحو 150 شاحنة تحمل مياهاً نقية وزعت على الأهالي للتخفيف من معاناتهم في أيام عيد الفطر المبارك، حيث جاءت هذه المبادرة العاجلة استمراراً لجهود الهيئة في تنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية والتنموية الرامية إلى إنعاش الحياة والخدمات الأساسية المرتبطة بحياة الأهالي والذي تأتي متزامنة مع «عام التسامح».

وأكد حميد راشد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أن هذا الدعم يأتي من أجل توفير مياه صالحة للشرب لأهالي مديرية «الضليعة» ومحيطها الذين يعانون من ندرة المياه وتحمل شرائه بتكاليف عالية، حيث تقطع كثير من الأسر مسافات طويلة من أجل الحصول على المياه النظيفة، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس حالياً مشروع حفر آبار ارتوازية جديدة في عدد من القرى والمناطق الريفية المترامية الأطراف، وذلك من أجل الإسهام في تحسين ظروف الأهالي وتعزيز قدرتهم لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة ومنها شح وندرة المياه التي تعد التحدي الأكبر الذي يواجه الأهالي في عدد من المناطق والقرى الريفية في حضرموت.

وعبر الأهالي عن سعادتهم بهذا الدعم الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على الجهود الجبارة التي يبذلونها للتخفيف من معاناتهم وتعينهم على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها جراء مشقة الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب.