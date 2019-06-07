"الشرعية" تدين الجرائم الحوثية بحق سكان تعز

عدن (الاتحاد) نددت وزارة حقوق الإنسان في اليمن باستمرار الجرائم البشعة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بحق السكان في محافظة تعز، والتي تصاعدت بشكل كبير وسط تجاهل وصمت المجتمع الدولي حول الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في المحافظة. وأشار بلاغ صادر عن مكتب الوزارة في تعز إلى أن الأيام الماضية شهدت أعمال قنص وقصف عشوائية باتجاه الأحياء السكنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، معظمهم من الأطفال، موضحاً أن الجرائم الحوثية خلال الـ72 ساعة الماضية أسفرت في مقتل وإصابة 16 طفلاً من أبناء تعز.

وأوضح المكتب أن «الميليشيات الإرهابية الحوثية ارتكبت جرائم بحق السكان في مدينة تعز من حصار جائر منذ 4 سنوات، وقصف عشوائي على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والذي تسبب بسقوط مئات المدنيين الأبرياء من مختلف الأعمار»، مستغرباً صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية حول الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي للقانون الدولي الإنساني، وما تمارسه بحق هذه المدينة. ودعا البيان المنظمات المحلية والدولية إلى «توثيق كل الجرائم بحق أبناء مدينة تعز وإدانتها، ومن ثم إيصالها إلى جميع المحافل الدولية لكي ينال المجرمون العقاب الرادع بما يتناسب مع جرائمهم، تحقيقاً لمبدأ الانتصاف للضحايا».

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