العراق: قتلى وجرحى بهجوم شمالي بغداد

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

قتل مدني، وأصيب ثلاثة آخرون عندما هاجم مسلحون قرية «النباعي» التابعة لقضاء «الطارمية» شمال بغداد، بحسب ما أعلنه مصدر أمني عراقي أمس. وأفاد مصدر أمني بأن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما نقلت الجثة إلى الطب العدلي.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن مقتل 4 عناصر من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء عملية تفتيش بحثاً عن مطلوبين فجروا عبوة ناسفة على دراجة تابعة للأجهزة الأمنية في «الطارمية»، مؤكدة تمكن قواتها من القضاء على ثلاثة منهم.

كما أصيب شخص بانفجار عبوة ناسفة في حي الأمين شرق بغداد. وقال مصدر في الشرطة، إن قوات أمنية انتشلت جثتي شابين كانتا ملقاتين في نهر دجلة بمنطقتين مختلفتين في بغداد.

وفي سياق آخر، اتهم مزارعون في نينوى، أمس، جهات سياسية وأمنية مدعومة من إيران، بالوقوف وراء حرق محاصيلهم، فيما أعلن الدفاع المدني في كركوك عن تمكنه من إخماد 23 حريقاً خلال يوم واحد فقط.

وقال المزارعون، إنهم «عثروا على عدسات مكبرة موضوعة بين محاصيل الحنطة والشعير في قضاء سنجار، غرب الموصل، بهدف عكس أشعة الشمس وتركيزها لحرق المحاصيل بنحو يصعب السيطرة عليه»، متهمين ميليشيات «الحشد الشعبي» بالوقوف وراء تلك العمليات بتوجيه من جهات سياسية مدعومة من إيران لاسيما أن الحرائق نشبت في مناطق تخضع لسيطرتها.

وانتقد المزارعون، ما عدوه «تعمد الجهات الحكومية تجاهل الحرائق وعدم التحرك للسيطرة عليها والاكتفاء بالنظر والاستنكار»، مشيرين إلى أن الحرائق أتلفت نحو 75% من مساحة الأراضي الزراعية في سنجار.

وأعلن دريد حكمت، مدير زراعة محافظة نينوى، عن نشوب 20 حريقاً خلال الـ48 ساعة الماضية فقط، مبيناً أنها أتت على مساحات شاسعة تقدر بأكثر من 20 ألف دونم.

وذكر حكمت، أن الحرائق اندلعت في مناطق قضاء سنجار وتلعفر والقيروان، غرب الموصل، وناحية حمام العليل والقيارة والحضر، جنوب الموصل، وقضاء الحمدانية وناحية برطلة وبعشيقة، شرق الموصل، وقضاء مخمور وناحية ديبكة، جنوب شرق الموصل، لافتاً إلى أن مجموع الحرائق منذ بدء إعلان موسم الحصاد، في منتصف مايو المنصرم بلغ 104 حرائق انتشرت في 31 موقعاً في نينوى.

إلى ذلك قال بيوار زيد، المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، أمس، إن المديرية أرسلت 5 فرق إطفاء إلى نينوى للمساعدة في إطفاء حرائق كبيرة نشبت في حقول الفلاحين قرب الموصل وقضاء مخمور وناحية القيارة ومنع وصولها إلى أربيل.

في غضون ذلك، أعلنت مديرية الدفاع المدني في كركوك، في بيان أمس، عن تمكن مفارزها من إخماد 23 حريقاً فقط اندلع قسماً منها في حقول الحنطة والآخر في الأراضي الزراعية والبساتين في مناطق متفرقة من المحافظة لاسيما «داقوق، تازة، دبس، التون كوبري، الحويجة ومفرزة العباسي»، لافتة إلى أنها تمكنت من إنقاذ 50 دونماً من محصول الحنطة ومنع انتشار النيران إلى الأراضي والدور القريبة من مناطق تلك الحرائق.