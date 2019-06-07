رئيس وزراء إثيوبيا يخطط للقاء "الانتقالي السوداني" للمرة الثانية

يخطط رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والوفد المرافق له الاجتماع، للمرة الثانية، مع قيادة المجلس العسكري الانتقالي، في إطار محاولته التوسط بمبادرة من الاتحاد الأفريقي، بين الأفرقاء السودانيين، من أجل استئناف الحوار في ما بينهم.

وتأتي هذه التحركات، بعدما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا)، بأن آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي والوفد المرافق له، عقدوا اجتماعاً اليوم بالسفارة الأثيوبية بالخرطوم، مع قادة "قوى الحرية والتغيير" المجموعة الرئيسية في التظاهرات السودانية.

وتناول اللقاء الوساطة الأثيوبية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، واستئناف الحوار لحل القضايا الخلافية، كما استمع رئيس الوزراء الأثيوبي إلى وجهة نظر "قوى الحرية والتغيير" حول المسائل الخلافية.

وضم الاجتماع وزير الخارجية الأثيوبي، ومستشار رئيس الوزراء للأمن القومي، ورئيس جهاز المخابرات الأثيوبي، ورئيس هيئة أركان الجيش الأثيوبي، والسفير الأثيوبي بالخرطوم.

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وكان أحمد وصل صباح اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم، حيث عقد لقاءات مع قادة المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وعلى رأسهم الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس.

من جهة أخرى، كشف مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان عن تشكيل مجموعة دولية، لمتابعة الأوضاع في السودان، ودعم ومساندة مبادرة الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

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