كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل عشرات الحوثيين في مواجهات بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، مقتل 5 من جنوده وعشرات الحوثيين،

في مواجهات بين الطرفين بمحافظة الحديدة، على الساحل الغربي للبلاد، خلال الثلاثة أيام الماضية من إجازة

عيد الفطر المبارك.

وقال بيان صادر عن مأمون المهجمي الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، إن جماعة

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الحوثي "تلقت ضربات موجعة أثناء أيام العيد في الساحل الغربي لليمن".

وأضاف في البيان الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على نسخة منه، إن الحوثيين قاموا بحشد

عناصرهم بشكل كبير خلال الفترة ذاتها، في محاور محافظة الحديدة على الساحل الغربي.

وذكر البيان أن مواجهات اندلعت بمديرية حيس في محافظة الحديدة، استمرت لأربع ساعات، ما أدى إلى مقتل

12 حوثيا وجرح 9 آخرين.