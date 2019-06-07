كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاج أمريكي ضد روسيا بشأن حادث بحر الصين الشرقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستقدم احتجاجا رسميا ضد روسيا بشأن اقتراب تصادم بين طراد البحرية الأمريكية ومدمرة روسية في بحر الصين الشرقي.

وقال شاناهان للصحفيين في البنتاغون قبيل لقاء نظيره اليوناني "سنقوم بتحرك ضدهم".

ويشار إلى أنه انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة اقتراب طراد أمريكي من سفينة عسكرية روسية.

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وتجنبت السفينة الروسية الاصطدام بالطراد الأمريكي عندما اقترب الأخير من "أدميرال فينوغرادوف" على مسافة 50 مترا.

وبعث قبطان السفينة الروسية رسالة إلى قبطان السفينة الأمريكية حذره فيها من مغبة القيام بمثل هذه الحركة.

كان المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي، قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بأن الطراد الأميركي "تشانسلورزفيل" قام بشكل مفاجئ بتجاوز مسار السفينة الثقيلة المضادة للغواصات "الأميرال فينوغرادوف"، في الجزء الجنوبي الشرقي من بحر الصين الشرقي، وخلال الحركة في مسارات متوازية لمجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ ومجموعة حاملة طائرات للبحرية الأميركية، قام الطراد الأميركي فجأة بتغيير اتجاهه والعبور من أمام "الأميرال فينوغرادوف"، على مسافة 50 متراً. وقد احتج الجانب الروسي على ذلك.