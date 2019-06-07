كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران ترفض اقتراح إحياء المفاوضات النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت تصريحات ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في مدينة كون (غرب فرنسا) مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي انسحب العام الماضي من الاتفاق النووي الايراني، الذي تم التوصل إليه في العام 2015 مع الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا، لتخفيف العقوبات الدولية عن طهران، مقابل وضع قيود على برنامجها للتسلح النووي.
لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، حذر، اليوم الجمعة، من أن "طرح قضايا تتجاوز الاتفاق النووي لا يساعد في إنقاذ الاتفاق، ولكنه سيتسبب بدلاً من ذلك بزيادة عدم الثقة بين الأطراف".
وأغضب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق في مايو2018 القادة الاوروبيين الذي يحاولون إيجاد طريقة لإنقاذ الاتفاق، في مواجهة إعادة فرض العقوبات الأمريكية القاسية بحق طهران.
وقال الموسوي، في بيان نشر على موقع الوزارة الالكتروني، إن الأطراف الأوروبيين في الاتفاق "غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم".
وفي ضوء هذه الظروف، اعتبر أن طرح مطالب جديدة "سيساعد أمريكا فقط في الاقتراب من تحقيق هدفها، انهيار الاتفاق النووي".