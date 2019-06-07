الدفاع الأمريكي: تركيا لن تحصل على طائرة "F-35"

وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، لنظيره التركي خلوصي آكار، إن تركيا لن تحصل على طائرة F-35، في حال شراء منظومة الدفاع الروسية اس 400.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الجمعة، أنه سيتم تعليق مشاركة تركيا في برنامج F-35 بحلول 31 يوليو.

وأشار إلى أن الطلبة الاتراك المشاركين في التدريب على انظمة f35 لن يستطيعوا إكمال دروات التدريب، ولن نوصي بالبدء في دورات جديدة.

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ونوه بأن هناك تصميم متوافق عليه من قبل الحزبين في الكونجرس، لفرض عقوبات على تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا في حال حصول تركيا على صفقة S400.

وأردف، قائلا: "الرئيس ترامب وعد بتعزيز التجارة الثنائية مع نركيا من 20 مليار دولار إلى 75 مليار دولار، إلا أن ذلك سيكون تحديا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا".

وأكد أن صفقة الـS400 ستعيق تعزيز أو الحفاظ على تعاون تركيا مع الولايات المتحدة وحتى مع الناتو.