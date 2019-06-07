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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال قيادي في قوى "الحرية والتغيير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 07/يونيو/2019 - 07:56 م
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قالت مصادر في تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان إن قوات الأمن احتجزت أحد قادته، اليوم الجمعة، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد.
وكان محمد عصمت ضمن وفد تحالف المعارضة الرئيسي الذي أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
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