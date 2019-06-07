كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قرقاش": الإمارات تتابع بقلق واهتمام الأحداث بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الإمارات تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة.

وأضاف "قرقاش"، عبر حسابه على "تويتر": "نؤيد دعوة الحكومة السودانية لإجراء تحقيق عادل ونزيه للأحداث الأليمة التي ذهب ضحيتها العشرات من أفراد الشعب في ساحة الاعتصام".

وتابع: "نتطلع إلى مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية، وينقل بالسودان إلى مرحلة جديدة بعد تخلصه من النظام الدكتاتوري الذي حكم السودان بتحالف البشير والإخوان".