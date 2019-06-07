صحيفة جزائرية: ” الوداد يحسم أولى صفقاته الصيفية بضم هذا النجم الجزائري”

اقترب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم من حسم أولى صفقاته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بضم صانع الألعاب الجزائري، عبد المومن جابو، لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري.

وحسب صحيفة “البلاد” الجزائرية، اليوم الجمعة، فإن ” صانع ألعاب وفاق سطيف اقترب من التوقيع لنادي الوداد البيضاوي المغربي، وهذا بعد إتفاقه على كافة تفاصيل العقد مع مسيري النادي المغربي”.

وتعتقد الصحفية نفسها، حسب معلوماتها الخاصة، أن جابو” منتظر في الساعات المقبلة بمدينة الدار البيضاء المغربية من أجل ترسيم إنضمامه لنادي الوداد”

وشدد المصدر ذاته أن ” جابو قرر مغادرة “النسر الأسود” وخوض تجربة في الدوري المغربي خاصة أن العرض كان مغري للغاية، كما أنه يتواجد في نهاية عقده مع الوفاق”.