منظمة الصحة تحذر من الأمراض المنقولة جنسيا.. 600 ألف مصاب في المغرب!

قالت منظمة الصحة العالمية، إن ما يربو عن مليون شخص يصابون، يوميا، في مختلف أنحاء العالم بعدوى تنتقل بالاتصال الجنسي.

وأضافت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، يوم أمس الخميس، أن الغالبية العظمى من الإصابات يمكن الوقاية منها، وعلاجها بسهولة، لكن بعض الأمراض، لا سيما السيلان، تتطور إلى أشكال مقاومة للعقاقير من الصعب على نحو متزايد معالجتها بالمضادات الحيوية.

وفي المغرب، أكد عبد المجيد عيبود، رئيس جمعية (ist zero)، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه يقدر عدد المصابين بأمراض تنتقل بالاتصال الجنسي بـ600 ألف مصاب.

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه من الممكن أن يكون هذا الرقم مرشحا إلى الارتفاع، موضحا أن مرض السيلان من بين الأمراض، التي يصاب بها المغاربة بشكل خطير.

Advertisements

إلى ذلك، أظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، يعتمد على بيانات عالمية لعام 2016، وهي أحدث بيانات متاحة، أن من بين الرجال، والنساء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و49 سنة، كانت هناك 127 مليون حالة إصابة جديدة بالكلاميديا، في عام 2016، و87 مليون إصابة بالسيلان، و6.3 مليون إصابة بالزهري، و156 مليون إصابة بداء المشعرات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأمراض المنقولة جنسيا ”تهديد مستمر ومتوطن للصحة في جميع أنحاء العالم“، ولها أثر بالغ على صحة البالغين، والأطفال.