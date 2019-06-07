الزوراء يكمل اضلاع المربع الذهبي لكأس العراق

وافتتح احمد جلال التسجيل للنوارس في الدقيقة 61، ثم اضاف امير صباح الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ليتأهل النوارس الى نصف نهائي البطولة رفقة القوة الجوية والطلبة والكهرباء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.



وسيواجه الزوراء فريق القوة الجوية في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.