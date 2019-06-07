الزوراء يكمل اضلاع المربع الذهبي لكأس العراق

2019-06-07 | 20:50
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نجح فريق الزوراء في حجز مقعده بنصف نهائي كأس العراق، بعدما تغلب على امانة بغداد 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات اياب ربع نهائي البطولة.
وافتتح احمد جلال التسجيل للنوارس في الدقيقة 61، ثم اضاف امير صباح الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ليتأهل النوارس الى نصف نهائي البطولة رفقة القوة الجوية والطلبة والكهرباء.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.
وسيواجه الزوراء فريق القوة الجوية في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.
وسيواجه الزوراء فريق القوة الجوية في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.
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