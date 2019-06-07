ووفقا للدراسة فانه يكفي القول أن "الهاتف في مكان قريب يضر بالحصول على نوم جيد ليلاً ، او الاصابة بالسمنة وضعف الأداء في المدرسة (أو العمل) والمشاكل السلوكية الاخرى".
وتؤكد الدراسة ان "40٪ من المراهقين يستخدمون الهاتف في غضون خمس دقائق قبل الذهاب الى النوم، واما الاباء فالنسبة اقل وهي 26 ٪".
وبين المركز ان "الدراسة لم تقتصر على فحص الهاتف قبل النوم بل تؤكد ان 4 من 10 يقولون انهم يفحصون هواتفهم في منتصف الليل (36٪ من المراهقين مرة واحدة على الأقل خلال الليل، والاباء بنسبة 25%) وقالوا بانهم لم يستطيعوا النوم ويحتاجون للقيام بشي معين، كما ان نصف هؤلاء فتحوا مواقع التواصل خلال استيقاظهم في منتصف الليل".
واوضح المركز ان "السبب الذي قدمه المبحوثون لاسباب استخدام الهاتف في وقت النوم هي مختلفة، اذ اكد 45% منهم انهم يستخدمونها لاغراض شخصية ، و2% يستخدمونها للدراسة ، و 50% قالوا انهم يستخدمونها لكلا الغرضين ".
وحول فحص الهاتف صباحا بعد الاستيقاظ، لفتت الدراسة الى ان "32٪ من المراهقين و 23٪ من الآباء قالوا أنهم يفحصون أجهزتهم في الصباح خلال خمس دقائق من الاستيقاظ، في حين يتفحصها خلال نصف ساعة قرابة الـ 64 ٪ من المراهقين و 62٪ من الاباء، ولذا وجه جيمس ستاير المدير التنفيدي للدراسة السؤال التالي هل تذهب للحمام اولا بعد استيقاظك ام تفحص جهازك".
كما نصحت الدراسة بانشاء مناطق خالية من الهواتف النقالة في بعض الاوقات داخل المنزل، او منع استخدام الهاتف فيها، او التفكير بشحن الهاتف خارج غرفة النوم ايضا.
وتابعت الدراسة ان التحديث الاخير في الهواتف (اندرويد وiOS) لايمكن ان يساعد في التحكم بالوقت، كما نصحت بترك الهاتف على الاقل قبل ساعة من النوم، ويُفضل استعمال ساعة منبه بدلا من استخدام الهاتف، ووضعه صامتا او فصل الانترنت عنه او جعله على وضع (عدم الازعاج).
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الرقمي: تحذيرات جديدة من اصطحاب الهاتف لغرف النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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