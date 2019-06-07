الاتصالات مستمرة بين الشخص العراقي مع نجوم "السامبا" من اجل جلبهم الى بغداد في افتتاح ملعب الحبيبية بالعاصمة بغداد، حيث ستكون هذه الجهود سعياً لرفع الحظر عن بغداد، بحسب ما نشره الصحفي العراقي علي نوري عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك".
ومن المقرر ان يتم تغيير اسم الملعب من الحبيبية الى الى ملعب العراق، إلا ان وزارة الشباب والرياضة لم تصدر بياناً رسمياً بهذا الصدد.
وكان وزير الشباب والرياضة احمد رياض، قد اعلن بأن ملعب الحبيبية سيتم افتتاحه خلال ثلاثة اشهر.
ومن المقرر ان يتم تغيير اسم الملعب من الحبيبية الى الى ملعب العراق، إلا ان وزارة الشباب والرياضة لم تصدر بياناً رسمياً بهذا الصدد.
وكان وزير الشباب والرياضة احمد رياض، قد اعلن بأن ملعب الحبيبية سيتم افتتاحه خلال ثلاثة اشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر قريباً.. نجوم البرازيل في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.