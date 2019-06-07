قريباً.. نجوم البرازيل في بغداد

الاتصالات مستمرة بين الشخص العراقي مع نجوم "السامبا" من اجل جلبهم الى بغداد في افتتاح ملعب الحبيبية بالعاصمة بغداد، حيث ستكون هذه الجهود سعياً لرفع الحظر عن بغداد، بحسب ما نشره الصحفي العراقي علي نوري عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك".ومن المقرر ان يتم تغيير اسم الملعب من الحبيبية الى الى ملعب العراق، إلا ان وزارة الشباب والرياضة لم تصدر بياناً رسمياً بهذا الصدد.

وكان وزير الشباب والرياضة احمد رياض، قد اعلن بأن ملعب الحبيبية سيتم افتتاحه خلال ثلاثة اشهر.

