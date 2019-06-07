اعتقال مشتبه به خطط لشن هجمات بنيويورك

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/6/7 10:56 مساء بتوقيت أبوظبي
شرطة مكافحة الإرهاب بنيويورك - أرشيفية
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن شرطة نيويورك اعتقلت، الخميس، رجلا مناصرا للإرهابيين، للاشتباه بتخطيطه لارتكاب اعتداء في ساحة تايمز سكوير في مانهاتن، على أن يمثل أمام القضاء الجمعة.
وأوضح المصدر نفسه أن الشرطة كانت تخضع المشتبه به للمراقبة، واعتقل بينما كان يحاول شراء سلاح تم محو رقمه التسلسلي.
وتبيّن من مراقبة اتصالاته أنه كان ينوي مهاجمة سياسيين في نيويورك وواشنطن قبل أن يقرر التركيز على حي تايمز سكوير.
وينحدر المشتبه به من حي كوينز في ولاية نيويورك.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عدة عن مصادر في التحقيق، أن المشتبه به كان يتحرك بمفرده على ما يبدو، ولم يكن على وشك ارتكاب اعتداء لدى القبض عليه، لكن تصرفاته كانت تبرر توقيفه.
وأكد مصدر قضائي توقيفه، الخميس، وأفاد بأنه سيعرض على قاض، الجمعة.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس أحالت شرطة نيويورك السائل إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" في نيويورك. ولدى الاتصال به رفض التعليق.
ويعتبر حي تايمز سكوير من أبرز المعالم السياحية في مدينة نيويورك، وسبق أن تعرض لهجمات أو كان هدفا لمخططي هجمات.
ففي عام 2017 صدم ريتشارد روخاس بسيارته حشدا من الأشخاص في تايمز سكوير، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 22 شخصا بجروح.
وفي التحقيق معه تبين أنه جندي سابق ولا علاقة له بالتيارات الإرهابية.
وفي عام 2016 اعتقل 3 أشخاص كانوا ينوون زرع متفجرات في تايمز سكوير وفي مترو نيويورك، قبل أن يقوموا بفعلتهم.
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