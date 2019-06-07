عمليات انتحارية حوثية بالحديدة أمام انتصارات المقاومة

كشفت القوات المشتركة في محافظة الحديدة، غربي اليمن، أن مليشيا الحوثي تواصل لليوم الثالث على التوالي هجماتها الانتحارية في أعقاب تصعيدها الإرهابي ضد قرار وقف إطلاق النار وبعد قرابة 3 أسابيع من الانسحاب المزعوم من الموانئ المدنية.

وذكر متحدث ألوية العمالقة بالجيش اليمني، مأمون المهجمي في بيان، أن معارك عنيفة اندلعت، فجر الجمعة، واستمرت لساعات بعد سلسلة هجمات نفذتها مليشيا الحوثي على حي منظر السكني جنوبي مدينة الحديدة غربي المطار الاستراتيجي.

وأوضح أن قوات مشتركة من اللواء الـ9 عمالقة ولواء الزرانيق ووحدات التدخل السريع تدخلت لمساندة المقاومة التهامية التي ترابط بالمحور الجنوبي ووجهت للمجاميع الحوثية المهاجمة ضربات موجعة في عملية التفاف مباغتة.





وأسفرت المواجهات عن مقتل 21 عنصرا بصفوف مليشيا الحوثي وإصابة 17 آخرين، علاوة على استعادة كمية من الأسلحة والذخائر التي خلفتها قبل أن تلوذ مجاميعها بالفرار، وفق المهجمي.

وقال المسؤول العسكري: إن مليشيات الحوثي حشدت مئات المقاتلين منذ أسابيع لتنفيذ هجماتها الإرهابية مع حلول أيام عيد الفطر التي شنتها في مختلف محاور جبهة القتال بالحديدة.



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وأشار إلى أن محاور "حيس" و"التحيتا" و"الجبلبة" بالريف الجنوبي شهدت هجمات مماثلة سعت من خلالها مليشيا الحوثي لتعويض خسارتها البشرية خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن أعنف المعارك التي شاركت فيها الأسلحة الثقيلة بكثافة تركزت في محور "حيس" في الجهة الشمالية من جبهة قرية "بني مغازي" التي تسعى المليشيا إحكام السيطرة عليها وقد تكبدت خلالها 12 قتيلا فضلا عن إصابة 9 آخرين.





وفي محور الجبلية، دفعت المليشيا بنخبة مقاتليها ثاني أيام العيد وشنت هجمات قتالية في محاولة التقدم باستماتة لقطع إمدادات القوات المشتركة في قلب مدينة الحديدة، أسفرت عن خسارتها عشرات القتلى وتناثرهم في خطوط النار، حسب مأمون المهجمي.

وبين متحدث العمالقة أن مليشيا الحوثي بغطاء أممي تحاول استغلال الهدنة الإنسانية في تحقيق مكاسب ميدانية لكنها تواجه في كل مرة ذات الهزائم الساحقة.

وفي سياق الخروقات الإنسانية، أكد مصدر طبي لـ"العين الإخبارية" أن مليشيا الحوثي جددت استهدافها الإرهابي على مستشفى حيس الميداني الواقع في الأطراف الجنوبية للحديدة على تخوم محافظتي تعز وإب.

وقال إن عددا من قذائف الهاون الحوثية استهدفت المستشفى المدعوم من الهلال الأحمر الإماراتي، وأدت إلى إصابة عدد من المرضى والعاملين بينهم إصابات بالغة الخطورة.