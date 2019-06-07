القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى يمنيون، الجمعة، القبض على 3 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية خلال زراعتهم عبوات ناسفة في مسجد بمديرية أرحب شمالي العاصمة صنعاء.
وأفاد المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء، اليوم، بأن أفرادا من سكان قرية "يحيص" في مديرية أرحب، ألقوا القبض على 3 حوثيين أثناء زراعتهم عبوات ناسفة في المسجد الرئيسي للقرية.
وأضاف أن العبوات الناسفة التي زرعت كانت معدة للانفجار بالمصلين في صلاة الجمعة.
ولفت المصدر إلى أن الحوثيين الذين قاموا بزرع العبوات الناسفة، هم أفراد من عمليات محافظة صنعاء التابعة للحوثيين.
وأشار إلى أن الغرض من العملية هو التفجير وإلصاق التهمة بطيران التحالف العربي الداعم للشرعية.
وتقول إحصائيات يمنية رسمية: إن مليشيا الحوثي زرعت منذ انقلابها على الشرعية في 2014 أكثر من مليون لغم وعبوة ناسفة، أدت إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مدنيون يحبطون محاولة حوثية لتفجير مسجد شمالي صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.