البنتاغون يمهل أنقرة حتى 31 يوليو للعدول عن شراء صواريخ إس-400 الروسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صواريخ إس-400 الروسية أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها تعطي تركيا مهلة حتى نهاية شهر تموز/يوليو للعدول عن شراء الصواريخ الروسية من نوع إس-400 . وقالت ألين لورد مساعدة وزير الدفاع الأميركي، أنه في حال لم تتخل تركيا بحلول الحادي والثلاثين من تموز/يوليو عن شراء نظام إس-400، فإن الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة على طائرات إف-35 سيطردون، وستلغى عقود الباطن الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات إف-35.

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