بوتين يدخل على خط أزمة هواوي وأميركا بتعليق ناري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، أن "مساعي الولايات المتحدة الأميركية لفرض هيمنتها على بقية الدول تعد وصفة للحروب التجارية والحروب الحقيقية"، حسب تعبيره.
وقال بوتين إن "النهج الأميركي يعزز معركة بدون قواعد حيث يحارب الجميع بعضهم البعض".
وأضاف أنه يشعر بالقلق إزاء ما وصفها بـ"محاولات لإجبار شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي على الخروج من السوق العالمية"، في ما يُعتبر أول تعليق ناري من بوتين متعلّق بأزمة هواوي.
وأبلغ بوتين المنتدى الاقتصادي، الذي يحضره الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن الولايات المتحدة "تسعى لفرض سلطتها القانونية في أنحاء العالم".
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