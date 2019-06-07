الرئيس الصيني: ترامب صديقي وغير معني بقطع العلاقات بين بلدينا

وصف الرئيس ​الصين​ي ​شي جين بينغ​ نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ بأنه صديقه، معرباً عن "ثقته بأن الرئيس الأميركي غير معني بقطع علاقات ​الولايات المتحدة​ مع الصين بشكل كامل"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من وجود بعض الجدل التجاري بيننا وبين الولايات المتحدة، إلا أن الصين والولايات المتحدة مترابطتان الآن بشكل وثيق. بيننا تجارة كبرى ومن الصعب تخيل الفصل التام بين الولايات المتحدة والصين ونحن لسنا مهتمين بهذا، الشركاء الأمريكيون غير مهتمين بهذا".

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