وزير دفاع أميركا: لن تحصل تركيا على طائرة F-35 بحال شراء اس 400

أكد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة ​​باتريك شاناهان​ أنه "لن تحصل ​تركيا​ على ​طائرة​ F-35 في حال شراء ​منظومة​ الدفاع الروسية اس 400"، مشيراً إلى أنه "سيتم تعليق مشاركة تركيا في برنامج F-35 بحلول 31 تموز".

ولفت إلى أن "الطلبة الاتراك المشاركين في التدريب على انظمة f35 لن يستطيعوا إكمال دروات التدريب ولن نوصي بالبدء في دورات جديدة"، مشيراً إلى أن "هناك تصميم متفق عليه من قبل الحزبين في ​الكونغرس​ لفرض ​عقوبات​ على تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء ​أميركا​ في حال حصول تركيا على صفقة S400"، معتبراً أن "صفقة الـS400 ستعيق تعزيز أو الحفاظ على تعاون تركيا مع ​الولايات المتحدة​ وحتى مع "​الناتو​".

وأشار إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وعد بتعزيز التجارة الثنائية مع نركيا من 20 مليار ​دولار​ إلى 75 مليار دولار إلا أن ذلك سيكون تحديا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا"، مشيراً إلى أن "أغلب الطلبة الأتراك المشاركين في التدريب على أنظمة f35 لن يستطيعوا إكمال دورات التدريب ولن نوصي بالبدء في دورات جديدة".

وكان قد رئيس شركة روس تيخ الروسية أنه "تم تصنيع منظومة صواريخ أس 400 الخاصة بتركيا وستسلم لأنقرة في غضون شهرين"، مشيرًا إلى أنه "تم الانتهاء من تدريب العسكريين الأتراك على استخدام المنظومة".

وكان "البنتاغون" قد أعلن أنه "يمهل تركيا حتى 31 تموز للتراجع عن صفقة صواريخ S400 الروسية".