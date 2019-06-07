الدفاع التركية: 43 إرهابيا تم تحييدهم بعملية المخلب الجارية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم خلال عملية المخلب الجارية في شمال العراق، إلى 43 إرهابيًا".
وأوضحت الوزارة في بيان، أن "القوات المسلحة التركية استطاعت ليلة أمس تحييد 3 إرهابيين جدد في إطار العملية الجارية بمنطقة هاكورك"، لافتة إلى أن "سلاح الجو التركي، تمكن من تحييد إرهابيين في غارة على منطقة زاب بشمال العراق".
يذكر أن في 27 أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق؛ ردًا على هجمات تنفذها داخل تركيا بين الحين والآخر.
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