الدفاع التركية: 43 إرهابيا تم تحييدهم بعملية المخلب الجارية شمال العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "ارتفاع عدد ​الإرهاب​يين الذين تم تحييدهم خلال عملية المخلب الجارية في شمال ​العراق​، إلى 43 إرهابيًا".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "​القوات المسلحة التركية​ استطاعت ليلة أمس تحييد 3 إرهابيين جدد في إطار العملية الجارية بمنطقة هاكورك"، لافتة إلى أن "سلاح الجو التركي، تمكن من تحييد إرهابيين في غارة على منطقة زاب ب​شمال العراق​".

يذكر أن في 27 أيار الماضي، أطلقت ​القوات التركية​ "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت ​قوات الأمن​ و​الجيش التركي​ على استهداف مواقع المنظمة وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق؛ ردًا على هجمات تنفذها داخل تركيا بين الحين والآخر.