وقفة تضامنية وإضاءة شموع بصيدا تحية لأرواح شهداء جريمة طرابلس الإرهابية

نفذ شبان عند ​ساحة الشهداء​ في صيدا وقفة تضامنية، بدعوة من ​الشباب القومي العربي​، تخللتها إضاءة شموع، استنكارًا للجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها شهداء من ​المؤسسة العسكرية​ و​قوى الامن الداخلي​ في ​طرابلس​، عشية عيد الفطر المبارك. ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية وأعلام المؤسسة العسكرية، بعدما أضاؤوا الشموع تحية لأرواح الشهداء.

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