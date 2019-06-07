الدفاع المدني: جريحة اثر حادث صدم على كورنيش عين المريسة

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن "سقوط جريحة نتيجة ​حادث صدم​ من قبل ​دراجة هوائية​، وقع على ​كورنيش عين المريسة​ - ​بيروت​"، مشيرةً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على نقله إلى ​مستشفى​ كليمونصو الطبي".

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