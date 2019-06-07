ملعومات للنشرة: رابطة الاساتذة المتفرغين باللبنانية سلمت شهيب سلة من المطالب والأجواء ايجابية

علمت "النشرة" أن "رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية سلمت وزير التربية أكرم شهيب سلة من المطالب وهو بدوره سيرفعها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وسيدافع عنها ويسعى لتحقيقها".

وأشارت المعلومات الى ان "الاجواء ايجابية والرابطة ننتظر الأجوبة من شهيب لتبني على الشيء مقتضاه".

وكان شهيب قد التقى اليوم وفدا من الرابط وتم البحث في المطالب التي تعتبر أولوية للأساتذة وللجامعة والعاملين فيها ولطلابها.

وأكد شهيب أن "حماية الجامعة اللبنانية واجب على الجميع القيام به"، مشددا على أن "خريجيها أنتجوا في كل المواقع التي يتولونها خيرا للبلاد"، ولفت إلى أن "اجتماع اليوم ليس الأول، ولا سيما أن التواصل مستمر منذ بداية طرح مطالب الأساتذة بهدف تعزيز دورهم وواقعهم، وهي مطالب محقة".