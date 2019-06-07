كشفت مصادر لقناة "المنار" ان "​المحكمة العسكرية​ عندما اصدرت حكمها بسجن الارهابي عبد الرحمن مبسوط عاما ونصف كان ذلك بناء على ملف التحقيقات الوارد من فرع المعلومات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للمنار: المحكمة العسكرية اصدرت حكمها على مبسوط بناء على ملف فرع المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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