مياه بيروت دعت المواطنين لمراجعة مركز الشكاوى في حال تعرضهم لأي غش

اشارت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ في بيان لها إلى انه "مع بداية فصل الصيف والحاجة الماسة للمياه ولتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين، تدعو المؤسسة جميع المواطنين الذين هم في نطاقها الجغرافي، إلى مراجعة مركز الشكاوى على الرقم 1713، في حال تعرضهم لأي محاولة ابتزاز أو غش أو خداع موثقة من قبل أي عامل من عاملي المؤسسة لاتخاذ القرار اللازم بحقه"، مؤكدة انه "ليس من الضروري ان يكشف المتصل عن هويته".

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