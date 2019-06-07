مايا ترد على زوبعة” إساءتها إلى المصلين “

تعرضت الراقصة المغربية مايا، أخيرا، إلى موجة انتقادات، جراء تصريح هاجمت فيه فئة من المصلين في رمضان، وقالت فيه إن علاقتها مع الله موجودة، لكنها لا تصلي.

وردت الراقصة مايا على الهجوم عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وقالت: “أوضح أنني لم أسئ إلى الدين، حرام عليكم أن تتهموني بالباطل.. قصدت فئة من الناس تذهب للصلاة وهي متسخة، علما أن النظافة أساس الدين، وهي أولا، الإسلام بعيد عن ناس يختبؤون وراء المظاهر”.

وأضافت مايا أنها ستقوم بتصوير روبرتاج مع عمال النظافة في المساجد، ليتضح ما تحدثت عنه.

وكثيرا ما تثير مايا الجدل بتصريحاتها، وهذه المرة خلقت الجدل بحديثها عن الصلاة، والمصلين، الذين يقصدون المسجد،، مهاجمة فئة منهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفتيات، اللواتي يواظبن على صلاة التراويح في رمضان.