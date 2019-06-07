قرر فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، الاحتفال بلقب البطولة الاحترافية، التي توج بها هذا الموسم، بالدار البيضاء، وليس في مراكش، حيث سيحل ضيفا على الكوكب المراكشي، في آخر جولات البطولة.
وأصدر النادي الأحمر بلاغا لجماهيره يخبرهم بأن الاحتفال بدرع البطولة، سيكون في 14 من الشهر الجاري، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وليس بالملعب الكبير لمدينة مراكش.
وجاء في إخبار النادي ما يلي:
ننهي إلى علم جمهور الوداد الرياضي و متتبعي الفريق الأحمر و كرة القدم المغربية، أن مراسيم تتويج الفريق ببطولة المغرب 2018-2019، ستنظم يوم الجمعة 14 يونيو انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد لن يحتفل بدرع اللقب في مراكش.. وهذا موعد ومكان الاحتفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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