أبيضار: لن أسامح من كان سببا في غربتي

عبرت الفنانة المغربية، لبنى أبيضار، المقيمة في فرنسا، أمس الخميس، عن حنينها إلى المغرب، مؤكدة أنها مرغمة على الاغتراب، وليست مخيرة.
وشاركت أبيضار على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة كتبت فيها: “لم أكن يوما حقودة، ولن أصبح كذلك، قلبي كبير، وأسامح، وأطلب المعاملة نفسها من الآخرين.
وأضافت أبيضار: “لكن لي كان سبب فغربتي عمري نسامحوا ولو نملك أوربا كاملة”
أبيضار كانت قد قررت الاستقرار في فرنسا، بعد الضجة، التي خلقتها بدورها في الفيلم “الزين لي فيك”، وتعرضت بسببه إلى اعتداء جسدي.
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