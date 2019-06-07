بعد رحيل مدربه أليغري.. يوفنتوس الإيطالي يرغب في استعادة المهدي بنعطية

يفكر فريق يوفنتوس الإيطالي، بطل الدوري الإيطالي الممتاز، وواحد من أكبر الأندية في أرويا، بشكل جدي، في استعادة خدمات لاعبه الدولي المغربي، المهدي بنعطية، المحترف حاليا بنادي الدحيل القطري، وذلك بعد أن سرحه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وحسب تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، فإن نادي “السيدة العحوز” يضع ضمن مخططاته الرئيسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعادة مدافعه السابق، المهدي بنعطية، وذلك من أجل تغطية الفراغ الذي أحدثه في الخط الخلفي.

وأكدت المصادر ذاتها أن النادي سيربط اتصالات مباشرة مع اللاعب، مباشرة بعد انتهاء نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة بمصر، من أجل التفاوض معه، خاصة وأن نجم “أسود الأطلس” صرح في وقت سابق بأنه لايمانع في العودة للدوري الإيطالي مجددا.

وكان بنعطية، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، بأن سبب رحيله عن “اليوفي” هو خلاف له مع المدرب السابق ماسيميليانو أليغري.