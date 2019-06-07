بالإجماع.. انتخاب المغرب منسقا للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي

انتخب المغرب، بالإجماع، اليوم الجمعة، منسقا للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي للفترة 2019 – 2021. وجاء ذلك خلال الاجتماع العمومي ال11 لهذه المبادرة، الذي انعقد من 5 إلى 7 يونيو 2019 ببوينوس أيريس بالأرجنتين. وسيخلف المغرب بذلك دولة هولندا التي شغلت المنصب المذكور خلال الولاية المنتهية بين 2015 و2019. وسبق للمغرب خلال السنوات الماضية، أن اختير لثلاث مرات على التوالي، رئيسا لمجموعة العمل الثالثة حول “الاستجابة ومعالجة الحوادث الإشعاعية والنووية” للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي. ويأتي هذا القرار، تتويجا لالتزام المغرب بأنشطة هذه المبادرة التي تعد حاليا واحدة من الأسس الهامة للنظام الدولي لمكافحة الإرهاب النووي، كما يؤكد الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى المجتمع الدولي باعتباره فاعلا نشطا وأساسيا في تعزيز السلم والأمن في العالم.

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