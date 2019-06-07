لمن يحلمون بزيارة الفضاء: قريبا رحلات سياحية مع "ناسا"!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم وكالة الفضاء الأميركيّة "ناسا" فتح محطّة الفضاء الدّوليّة أمام السيّاح، للسّماح لهم باستخدامها في تنظيم رحلات سياحيّةٍ إلى الفضاء، وذلك ابتداءً من العام المقبل، بحسب ما أعلنته اليوم، الجمعة.

وأوضحت وكالة الفضاء الأميركية في بيانها الّذي نشرته اليوم، أنّ السّماح باستخدام محطّة الفضاء الدّولية من قبل الشركات والسّيّاح سيكون مقابل مبالغ مدفوعة لم تعلن عن قيمتها المحدّدة، وذلك في إطار مساعي "ناسا" لتخفيف الأعباء المالية الّتي تقع على كاهلها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسيّة، قال المدير المالي للوكالة في نيويورك، جيف ديويت إن "ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام الفرص التجارية والتسويق، بشكل لم نقم به أبدًا في السابق".

بينما أوضحت المسؤولة عن تشغيل المحطّة في "ناسا"، روبن غاتنس أن "ناسا ستسمح بما يصل إلى مهمتين قصيرتين لروّاد فضاء يقومان برحلة بشكل خاص، سنويًّا".

Advertisements

ونشرت وكالة الفضاء الأميركية تغريدةً على حسابها الرّسمي في "تويتر" مرفقةً بفيديو يتحدّث عن الخطّة الّتي وضعتها والّتي تشمل السّماح برحلات "تجاريّة" وغير استكشافيّة بحثيّة، ابتداءً من عام 2020.

كما دعت "ناسا" المغرّدين للتفاعل معها عبر وسم #askNASA لطرح التساؤلات الّتي تتعلّق بالخطّة الجديدة.