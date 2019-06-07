"روسيا ستبدأ بتسليم منظومة إس 400 إلى تركيا خلال شهرين"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ستبدأ السلطات الروسية في تسليم أنظمة صواريخ "إس 400" للدفاعات الجوية، إلى تركيا، خلال شهرين، وذلك وفق ما أكدت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، نقلا عن رئيس مجموعة روستيك الروسية الحكومية، سيرجي تشيميزوف.

وأضاف تشيميزوف، بحسب التصريحات التي صدرت اليوم، الجمعة، أن روسيا أنهت إطلاع الخبراء الأتراك على إرشادات استعمال أنظمة إس 400. وقال: "لقد حصلنا على دفعة مسبقة (من قيمة الصفقة)… وتم إنتاج المعدات. بالإضافة إلى أنه أكملنا التدريب بالفعل".

وأوضح في مقابلة مع قناة "إن تي في"، على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ، "كل شيء يسير بشكل منظم، أعتقد أننا سنبدأ في غضون شهرين التسليم".

وتصاعد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة بسبب قرار أنقرة شراء أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية إس 400، حيث تحاول واشنطن ممارسة ضغوط على تركيا لثنيها عن شراء المنظومة الدفاعية الروسية، مدعية أن المنظومة تشكل خطرا على أنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، الثلاثاء الماضي، إن تركيا غير مضطرة لإطلاع بلاده على مباحثاتها إنشاء مجموعة بينها وبين الولايات المتحدة بخصوص منظومة "إس 400" الدفاعية.

وأضاف بيسكوف في تصريح علّق فيه على مقترح تركي للولايات المتحدة، لإنشاء مجموعة عمل مشتركة، لبحث شراء أنقرة منظومة "إس 400" الدفاعية، لتجاوز الخلافات في هذا الشأن، أن "أنقرة ليست مضطرة لتزويدنا بالمعلومات، لأن هذا الشأن لا يعنينا، ومهمتنا مع الشركاء الأتراك، تنفيذ اتفاقية تسليم منظومة إس400".

والأسبوع الماضي، اقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في اتصال مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين البلدين، بخصوص شراء أنقرة منظومة "إس 400" الدفاعية الروسية.

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وقال إردوغان، الثلاثاء الماضي، إن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء منظومة "إس 400" الروسية، وذلك في تصريح أدلى به للصحافيين، عقب أدائه صلاة عيد الفطر في إسطنبول.

وأعرب الرئيس التركي عن استعداد بلاده لاتخاذ الخطوات المناسبة بخصوص شراء منظومة باتريوت (الدفاعية الأميركية)، إذا وصلنا عرض جيد على غرار العرض الروسي المتعلق بصواريخ إس 400.

وأردف: "لكن للأسف لم يأتنا عرض من الجانب الأميركي بخصوص باتريوت، وأساس الربح المتبادل في التجارة الدولية أمر ضروري لكل دولة، وفي حال عدم تحقق هذا الأمر فإننا لسنا مجبرين على شراء أي شيء".

وأكد قائلا: "لدينا اتفاقية أبرمناها (مع الجانب الروسي) ونحن مصممون عليها، ولا رجعة عن اتفاقية شراء منظومة إس 400 الدفاعية".

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